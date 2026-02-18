👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

La Nasa si prepara a condurre una seconda simulazione generale di pre-lancio del razzo Space Launch System (Sls), già posizionato sulla rampa 39A del Kennedy Space Center in vista della missione Artemis 2.

La prova, denominata Wet Dress Rehearsal, viene ripetuta dopo che il precedente tentativo era stato interrotto per via di una lieve perdita di idrogeno liquido in uno dei collegamenti ombelicali tra il razzo e la torre mobile di lancio. Nei giorni scorsi i tecnici hanno analizzato l’anomalia, sostituito alcune guarnizioni e un filtro nei sistemi di supporto a terra, dando poi il via libera per rifare il test.

Anche la missione precedente, Artemis 1, aveva mostrato difficoltà simili durante il rifornimento, ma il problema fu risolto e l’Sls portò una capsula Orion senza equipaggio a completare con successo un volo di prova, entrando in orbita lunare prima di rientrare sulla Terra. Artemis 2 seguirà invece una traiettoria di flyby lunare, senza inserirsi in orbita, e porterà con sé tre astronauti statunitensi e un canadese in un viaggio che durerà dieci giorni.

Se il nuovo test Wet Dress Rehearsal avrà esito positivo, la partenza potrebbe avvenire già alla prossima finestra di lancio disponibile, il 6 marzo prossimo.

Artemis 2 ricalca per molti aspetti l’impresa di Apollo 8 del 1968 e, come allora, prepara il terreno per il ritorno dell’uomo sulla superficie lunare, che avverrà con Artemis 3.

