L’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale continua a operare in formazione ridotta. Il lancio della missione Crew-12 di SpaceX, che porterà 4 astronauti sul laboratorio orbitante, è stato infatti posticipato di almeno 24 ore a causa delle condizioni meteorologiche avverse su Cape Canaveral.

Il decollo del razzo Falcon 9 di Space X con a bordo Crew-12 è ora previsto per il 13 febbraio alle 11:15 ora italiana, dallo Space Launch Complex-40 della Space Force Station.

La Iss deve dunque attendere ancora alcuni giorni prima di tornare al suo normale organico di sette astronauti. Il 14 gennaio scorso, infatti, la missione Crew-11 è tornata a Terra con circa un mese di anticipo rispetto ai piani iniziali, a causa di un problema medico di uno dei membri dell’equipaggio.

Da allora la Iss opera con un team ridotto di tre persone: l’astronauta americana Christopher Williams insieme ai due cosmonauti russi Sergey Kud-Sverchkov e Sergei Mikayev.

Crew-12 ristabilirà il numero ordinario dell’equipaggio sulla Iss, portandovi a bordo gli astronauti Jessica Meir e Jack Hathaway della Nasa, Sophie Adenot dell’Esa e il cosmonauta Andrey Fedyaev di Roscosmos.

Tuttavia, la loro partenza ora non dipende solo dalle condizioni metereologiche su Cape Canaveral. Nasa e SpaceX stanno monitorando, infatti, le previsioni sull’intera costa orientale degli Stati Uniti: in caso di emergenza durante l’ascesa, la capsula Crew Dragon ‘Freedom’ dovrebbe poter ammarare in sicurezza nelle aree designate lungo la traiettoria di volo.

La missione Crew-12 sarà il primo volo spaziale per la specialista di missione Sophie Adenot e il pilota Jack Hathaway, entrambi con un background di piloti collaudatori. Per la comandante Jessica Meir e lo specialista di missione Andrey Fedyaev, invece, si tratterà della seconda esperienza nello spazio. Meir volerà per la prima volta a bordo di una capsula Crew Dragon, mentre Fedyaev diventerà il primo cosmonauta a compiere due missioni sulla navicella spaziale di SpaceX.

Immagine in evidenza: la Crew Dragon ‘Freedom’ di SpaceX montata sulla cima di un Falcon 9 pronto a lanciare verso la Stazione Spaziale Internazionale i quattro astronauti della missione Crew-12 dalla Space Force Station di Cape Canaveral in Florida – Crediti: SpaceX