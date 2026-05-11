Quasi tutte le missioni nello spazio funzionano grazie all’energia del Sole, raccolta attraverso i pannelli solari.

I pannelli solari spaziali sono dispositivi che trasformano la luce del Sole in elettricità. Funzionano con lo stesso principio dei pannelli solari usati sul nostro pianeta, ma nello spazio sono ancora più efficienti perché non c’è atmosfera a bloccare o diffondere la luce del Sole.

I pannelli solari spaziali sono composti da celle fotovoltaiche che trasformano la luce solare in energia elettrica. Questa energia alimenta i diversi sistemi di bordo delle missioni spaziali.

L’esempio più complesso è la Stazione Spaziale Internazionale, dotata di un’enorme distesa di pannelli solari orientabili, per una superficie di circa 2.500 metri quadrati.

I pannelli solari sono una delle tecnologie che rendono possibili le missioni spaziali di lunga durata. Saranno fondamentali anche per le future missioni lunari: ad esempio, il programma Artemis sta sviluppando sistemi energetici capaci di operare in modo stabile sul polo sud della Luna, dove la luce solare potrebbe alimentare basi permanenti.

E in futuro l’energia raccolta nello spazio potrebbe persino essere inviata sulla Terra: è l’obiettivo di progetti come Solaris dell’Esa, che studia la possibilità di produrre energia solare in orbita e trasmetterla al nostro pianeta.