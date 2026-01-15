La Crew Dragon con i quattro astronauti della missione Crew-11 è ammarata con successo alle 9.41, ora italiana, al largo delle coste della California. La capsula di SpaceX si è staccata ieri sera dalla Stazione Spaziale Internazionale per riportare sulla Terra con un mese di anticipo l’equipaggio Crew-11, arrivato a bordo della Iss a luglio scorso.

problema medico di uno dei quattro astronauti che non poteva essere curato in condizioni di microgravità. L’agenzia ha tuttavia rassicurato sulle sue condizioni stabili di salute.

È la prima volta, in 25 anni di operatività del laboratorio spaziale, che un astronauta sia costretto a rientrare per un problema di questo tipo. Una statistica comunque sorprendente.

Al momento Nasa non prevede di anticipare il lancio della missione Crew-12, che avrebbe dovuto dare il cambio all’equipaggio a metà febbraio. Sulla Stazione resteranno quindi temporaneamente solo tre astronauti; la Nasa ha dichiarato che saranno comunque in grado di mandare avanti le attività di bordo e che riceveranno tutto il supporto da Terra.

