👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Nuove immagini della cometa C/2025 K1 e i suoi frammenti sono state appena rilasciate in alta risoluzione dal telescopio Gemini North, situato in cima al vulcano Mauna Kea alle Hawaii.

Pubblicate il 29 gennaio, le foto sono state scattate l’11 novembre e il 6 dicembre, dopo che la cometa aveva raggiunto il punto più vicino al Sole l’8 ottobre. La forza di gravità della stella e la pressione del vento solare hanno frammentato la cometa in diverse parti. Questa frammentazione è ben visibile anche nelle immagini catturate, il 13 novembre scorso, dall’astronomo italiano Gianluca Masi attraverso il Virtual Telescope, situato in Toscana, «rilevando chiaramente tre frammenti del nucleo originale e forse un quarto».

Soprannominata ‘dorata’ per la sua sfumatura differente rispetto alle colorazioni verdi e blu tipiche di questi corpi, C/2025 K1 proviene molto probabilmente dalla Nube di Oort ed è stata scoperta a maggio scorso dall’Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System (Atlas), situato in Cile.

I corpi provenienti dalla Nube di Oort, una regione che si trova ai confini del Sistema Solare, sono particolarmente interessanti per lo studio delle nostre origini.

Tra le principali comete scoperte nel 2025 ci sono C/2025 A6 (Lemmon), C/2025 R2 (Swan), 3I/Atlas, la terza cometa che proviene dall’esterno del Sistema Solare a noi nota, e infine C/2025 A3 (Tsuchinshan).

Crediti immagine: International Gemini Observatory/NoirLab