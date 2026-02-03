La Nasa ha assegnato ad Axiom Space la sua quinta missione privata con astronauti diretta alla Stazione Spaziale Internazionale (Iss). La missione, denominata Axiom Mission 5 (Ax-5), è prevista non prima di gennaio 2027 e partirà dal Kennedy Space Center, con una permanenza in orbita stimata in circa due settimane.

La composizione dell’equipaggio non è ancora stata annunciata, ma la Nasa ha precisato che la missione dovrà essere comandata da un ex astronauta con esperienza a bordo della stazione spaziale.

L’obiettivo principale di Ax-5 sarà lo svolgimento di attività scientifiche e di ricerca in microgravità, un ambito in cui le precedenti missioni Axiom hanno già prodotto risultati significativi, includendo esperimenti nei settori delle biotecnologie e della medicina, con applicazioni concrete sulla Terra, come studi sul diabete e sul cancro, oltre a numerose iniziative di divulgazione.

Le indagini finora condotte stanno inoltre contribuendo allo sviluppo di Axiom Station, la futura stazione spaziale commerciale di nuova generazione. Questa nuova assegnazione sottolinea l’impegno e il ruolo di Axiom Space nel ridefinire l’accesso allo spazio, promuovere la collaborazione internazionale ed espandere le opportunità di ricerca in orbita terrestre bassa a beneficio di tutti.

Le precedenti 4 missioni Axiom verso la Iss hanno permesso al primo astronauta donna saudita e al primo astronauta turco di raggiungere lo spazio, e anche ad astronauti provenienti da Arabia Saudita, India, Polonia e Ungheria di soggiornare per la prima volta sulla Stazione Spaziale Internazionale.