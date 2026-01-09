La costellazione Cosmo-SkyMed, programma di Osservazione della Terra di ASI e del Ministero della Difesa, si è arricchita di un nuovo satellite.
Il 3 gennaio 2026 è stato lanciato a bordo di un Falcon 9 di SpaceX Cosmo-SkyMed CSG-FM3, terzo satellite di seconda generazione.
La costellazione italiana ad oggi comprende 4 satelliti operativi: due di prima generazione (CSK) e due di seconda generazione (CSG).
Dotati di radar ad apertura sintetica (SAR), i 4 satelliti Cosmo-SkyMed acquisiscono immagini in banda X a elevata risoluzione in ogni condizione meteorologica e di luce.
Il satellite Cosmo-SkyMed CSG-FM3 si aggiunge ai 4 già in funzione, introducendo nuovi modi operativi e capacità avanzate di monitoraggio.
II satellite è dotato di un’antenna radar di nuova generazione, ridisegnata per acquisire contemporaneamente immagini multiple di zone diverse.
Cosmo-SkyMed CSG-FM3 sarà così in grado di orientarsi dinamicamente acquisendo aree diverse della Terra con maggiore rapidità e dettaglio.
Potenziando la seconda generazione, il sistema Cosmo-SkyMed aumenterà la capacità di affrontare sfide globali legate ad ambiente, clima e sicurezza.