Si è conclusa la missione privata Fram2.

Il 4 aprile, dopo un viaggio di tre giorni e mezzo, la navicella Crew Dragon Resilience è ammarata con successo al largo della costa californiana.

Si è trattato di una missione completamente privata, gestita da SpaceX ed è stata la prima volta che un equipaggio ha sorvolato i poli terrestri.

Le quattro persone a bordo di Resilience sono uscite dalla capsula circa 45 minuti dopo l’ammaraggio, una volta a bordo di una nave di recupero. È anche la prima volta che una Crew Dragon rientra nell’Oceano Pacifico. Negli ultimi sei anni, infatti, SpaceX aveva pianificato i rientri nei pressi della Florida poiché più vicini al Kennedy Space Center dove viene condotto l’equipaggio al rientro.

La decisione di tornare ad ammarare sulla costa occidentale è stata motivata dal fatto che i detriti del ‘tronco’ della Dragon, cioè la struttura di servizio al di sotto della capsula, sono stati trovati sulla terraferma in più occasioni, nonostante l’azienda abbia rimodellato questa sezione per esser completamente bruciata in atmosfera.

I 22 esperimenti della missione sono stati tutti portati a termine con successo. Parte della ricerca prevedeva che l’equipaggio fosse in grado di lasciare la navicella anche senza l’aiuto di un team di recupero in vista dei futuri atterraggi sulla Luna e su Marte.

Crediti video: SpaceX