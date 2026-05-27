Monitorare l’innalzamento del livello del mare per comprendere i cambiamenti climatici in atto: una strategia possibile grazie alle misurazioni tramite gli altimetri radar.

L’ altimetro radar è una tecnologia satellitare in grado di misurare dallo spazio l’altezza della superficie degli oceani, delle onde e del ghiaccio marino, fino all’altitudine di grandi iceberg sopra il livello del mare.

L’altimetro radar è un sistema attivo: invia un impulso elettromagnetico verso la superficie terrestre e ne ascolta l’eco di ritorno.

Misurando il tempo che il segnale impiega per tornare al satellite, è possibile calcolare con grande precisione la distanza tra il satellite e l’oceano sottostante.

Confrontando questo dato con l’altitudine orbitale del satellite, si riesce così a ricavare indirettamente l’altezza della superficie marina.

Gli altimetri radar si trovano a bordo, per esempio, dei satelliti Sentinel-6 del programma europeo Copernicus, missione che ha misurato fino ad oggi l’altezza del 95% degli oceani terrestri.

Monitorare l’innalzamento del livello del mare fornisce dati fondamentali per sviluppare strategie di adattamento e proteggere le comunità più vulnerabili dagli effetti del cambiamento climatico.