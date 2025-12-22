👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Ecco alcune delle stelle più calde, luminose e massicce della Via Lattea. Ci troviamo a 20mila anni luce dalla Terra, nella Costellazione della Carena. Il telescopio Webb ha puntato la sommità della Nebulosa Gum 29 in cui l’ammasso stellare Westerlund 2 appare in tutta la sua bellezza.

Con il rilascio di questa immagine ricca di astri, Nasa, Esa e Csa salutano il 2025. Lo stesso soggetto fu utilizzato da Hubble per festeggiare i suoi 25 anni in orbita.

Un vivaio stellare in cui le nubi e i gas, che nutrono i giovani astri, sembrano scolpire pareti luminose.

Il telescopio più potente mai realizzato, lanciato il giorno di Natale di quattro anni fa, con i suoi strumenti nel medio e vicino infrarosso, mostra dettagli finora sconosciuti. grazie a Webb, in questo giovane ammasso stellare, per la prima volta si possono osservare piccoli oggetti con una massa fino a 10 volte quella di Giove, e un’intera popolazione di ‘stelle mancate’, le nane brune.

Questi dati consentono agli astronomi di individuare stelle con dischi in vari stadi evolutivi, facilitando la nostra comprensione di come si formano i pianeti in ammassi così giovani e massicci.

In questa immagine, le nubi e i gas sono mostrati prevalentemente di colore rosso, simile a fiamme. Altre nubi, visibili in blu e rosa tenue, sono formate da materiale più sottile.

Crediti immagine: Esa, Nasa, Csa/V. Almendros-Abad, M. Guarcello, K. Monsch