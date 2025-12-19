👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Nel 2025 è stato lanciato Iride, programma di osservazione della Terra promosso dal Governo italiano grazie ai fondi Pnrr e Pnc.

Coordinato da Esa col supporto di Asi, Iride prevede 6 costellazioni per un totale di oltre 60 satelliti e coinvolge 73 aziende italiane.

Precursore di Iride è il satellite Pathfinder Hawk (HEO) di Argotec, lanciato il 14 gennaio a bordo di un razzo Falcon 9 di SpaceX.

Il 28 marzo arriva la prima immagine da Pathfinder Hawk e mostra Roma con una risoluzione di 2,66 metri, 3 volte quella disponibile finora per il territorio nazionale.

Il 23 giugno vengono lanciati altri 7 satelliti Hawk (HEO) segnando un primato europeo: il primo lancio simultaneo di sette satelliti per una stessa costellazione istituzionale.

La missione Transporter-15 di SpaceX il 28 novembre porta in orbita per Iride otto satelliti Eaglet II di Ohb Italia conseguendo un nuovo primato.

Iride sarà operativo entro la metà del 2026 e opererà per monitorare suolo e incendi, per la tutela di territori e coste e per il controllo della qualità dell’aria e del meteo.