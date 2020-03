La nuova rubrica di Global Science in collaborazione con Filmamo e Il Giornale dello Spettacolo.

Prima puntata mercoledì alle 12.00.

Ospiti di Manuela Proietti e Francesco Rea:

L’esperto di cinema, giornalista e scrittore Paolo Di Reda

I fratelli del set, i Manetti Bros

L’astrofisico Stelio Montebugnoli Seti advisor per Inaf

Il fondatore di Filmamo, Giacomo Pescatore

La trasmissione è interattiva.

Inviateci le vostre domande, le porremo in diretta agli ospiti.

Per intervenire personalmente, scriveteci in privato e vi invieremo il link per accedere alla live.

