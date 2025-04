Matera si conferma polo d’avanguardia per la ricerca spaziale con l’inaugurazione del nuovo sistema VLBI o interferometria a lunghissima base, una tecnica di osservazione avanzata utilizzata principalmente per rilevare la misura precisa della forma, dei movimenti e della rotazione della Terra, per la mappatura di oggetti celesti con altissima precisione, la navigazione delle sonde e la sincronizzazione di orologi atomici e supporto ai sistemi Gnss.

L’inaugurazione ha rappresentato il momento clou della settimana dedicata all’European Vlbi Group for Geodesy and Astrometry. Il convegno – organizzato dall’Agenzia Spaziale Italiana con il supporto di Telespazio ed e-Geos – ha riunito esperti da tutta Europa per discutere le ultime novità nel campo della geodesia spaziale.

La scelta di Matera non è casuale: il centro spaziale dell’ASI è da anni un polo d’eccellenza nel settore, con competenze che spaziano dal telerilevamento alle telecomunicazioni quantistiche ‘free space’, dal monitoraggio dei detriti spaziali alla metrologia del tempo e delle frequenze. Con il nuovo sistema Vlbi, Matera consolida il suo ruolo strategico nella rete scientifica internazionale.

Crediti foto: Asi