Un problema tecnico non ha consentito di dare il via ad Ax-4, la quarta missione con equipaggio dell’azienda aerospaziale statunitense Axiom Space: la partenza degli astronauti era in programma alle 14:00 di oggi (ora italiana) dalla struttura di lancio 39A del Kennedy Space Center della Nasa, ma è stata rimandata per la scoperta di una perdita di propellente nel vettore Falcon 9 di SpaceX.

L’avvio della missione, peraltro, aveva già subito un precedente rinvio a causa del maltempo; al momento, non è stata comunicata una nuova data di lancio. Il problema, che consiste in una fuoriuscita di ossigeno liquido (Lox), è stato comunicato ufficialmente sia da Axiom Space che da SpaceX. La perdita del propellente, uno dei due utilizzati per i motori Merlin del Falcon 9, è emersa durante un controllo di sicurezza effettuato l’8 giugno scorso. Il test effettuato, denominato ‘post static fire’, ha contemplato una breve accensione dei motori mentre il vettore era ancorato alla piattaforma di lancio.

La fuoriuscita si era già presentata durante un precedente volo del Falcon 9: nel corso del rientro in atmosfera, il primo stadio era stato interessato da questo problema che però non era stato completamente individuato e riparato.

L’equipaggio di Ax-4, che viaggerà a bordo di una capsula Crew Dragon, è costituito da 4 componenti e vede al comando Peggy Whitson, ex astronauta Nasa con tre missioni all’attivo, che ora ricopre il ruolo di direttore del volo umano presso Axiom Space. Gli altri membri sono il pilota Shubhanshu Shukla (Isro) e gli specialisti di missione Sławosz Uznański-Wiśniewski (Esa) e Tibor Kapu (Hungarian Astronaut Program). Il quartetto trascorrerà circa 10 giorni sulla Stazione Spaziale e ha in programma lo svolgimento di circa 60 esperimenti scientifici.

In alto: la capsula Crew Dragon della missione Ax-4 in cima al Falcon 9 presso la rampa di lancio del Kennedy Space Center (Crediti: SpaceX)

In basso: l’equipaggio di Ax-4 – da sinistra Peggy Whitson, Shubhanshu Shukla, Sławosz Uznański-Wiśniewski e Tibor Kapu (Crediti: Axiom Space)