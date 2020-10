Il modello di qualifica del motore P120C, progettato per il futuro razzo per carichi pesanti Ariane 6, ha superato con successo un test statico che ha collaudato la sua idoneità al volo. Il test è avvenuto lo scorso 7 ottobre presso la base di lancio europea di Kourou, in Guyana francese.

Il motore, sviluppato da Ariane Group e Avio e finanziato dall’Agenzia spaziale Europea, equipaggerà Ariane 6 in entrambe le configurazioni – a 2 booster e a 4 booster – e costituirà il primo stadio di Vega-C. In questo modo verranno ottimizzati i costi e i cicli produttivi saranno più brevi grazie a un design semplificato.

Nel corso del test, P120C è stato rifornito con 142 tonnellate di propellente solido, all’interno della sua struttura da 13,5 metri di lunghezza e da 3,4 metri di diametro. Successivamente, è stato spostato dal complesso di integrazione alla piattaforma utilizzata per collaudare i motori a propulsione solida. Dopo l’accensione, è rimasto attivo per 130 secondi, fornendo una spinta massima di circa 4500kN, simulando il lancio e la prima fase di volo.

Secondo i primi dati registrati non sono state rilevate anomalie e il test ha soddisfatto le aspettative. Solo un’ulteriore analisi dei dati acquisiti e un’ispezione di tutti i componenti potrà confermare l’idoneità di questo motore per il lancio di debutto su Ariane 6.

«Questa accensione del motore P120C apre la strada per il suo utilizzo su Ariane 6. Ciò è la prova dell’arduo lavoro e della dedizione di tutte le squadre coinvolte che hanno reso questo test possibile nonostante la crisi dovuta all’emergenza sanitaria Covid-19. Ciò rappresenta un traguardo importante verso il volo», ha commentato Stefano Bianchi, Capo dello Sviluppo del Trasporto Spaziale dell’Esa.