Raggiungerà un asteroide vicino alla Terra per raccoglierne campioni e proseguirà poi il suo viaggio verso una cometa attiva situata nella fascia principale del Sistema Solare. Per la sonda Tianwen-2 – attualmente in fase di integrazione con un razzo Long March 3B – si aprirà una finestra di lancio di quattro ore il 28 maggio (dalle 18:00 ora italiana), con possibilità di slittamento al 29 o 30 maggio.

Tianwen-2 è la seconda missione del programma cinese Tianwen, avviato nel 2020 con Tianwen-1 che ha portato il rover Zhurong su Marte. Il primo obiettivo della missione sarà l’asteroide near-Earth 469219 Kamoʻoalewa (2016 HO3), un piccolo corpo celeste con un diametro stimato tra i 40 e i 100 metri. È considerato un quasi-satellite della Terra e, secondo studi spettrali, potrebbe essere un frammento lunare espulso nello spazio a seguito di un impatto. Tianwen-2 tenterà di prelevare campioni dalla sua superficie e di riportarli sulla Terra entro la fine del 2027, per analizzarne la composizione e l’origine e confrontarli con altri asteroidi conosciuti.

Dopo il rilascio del modulo di rientro contenente i campioni, grazie a una manovra di assist gravitazionale con la Terra, la sonda cambierà traiettoria per intraprendere un viaggio di circa sei anni verso la cometa 311P/Panstarrs, che raggiungerà nel 2034. Scoperta nel 2013, è di particolare interesse scientifico: mostra numerosi getti di polvere e comportamenti simili a quelli di un asteroide in disgregazione. Un obiettivo ideale, dunque, per studiare oggetti con caratteristiche ibride tra un asteroide e una cometa. Tianwen-2 ne mapperà la superficie, ne analizzerà la composizione e gli elementi volatili e studierà i meccanismi di emissione di polveri, oltre all’interazione con il vento solare.

La missione ha una durata complessiva prevista di circa 10 anni e anticipa Tianwen-3 che tenterà il primo rientro di campioni marziani con un lancio programmato per il 2028.

In apertura: Render della missione cinese Tianwen-2. Crediti: Cnsa.