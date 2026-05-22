Il 19 maggio 2026 il razzo Vega C costruito dall’azienda italiana Avio ha portato con successo in orbita la missione Smile di Esa e Cas.

Decollato dallo spazioporto di Kourou, il 7° volo di Vega C è il primo con Avio nel ruolo di Launch Service Operator, subentrando alla francese Arianespace.

Il Vega C debutta il 13 luglio 2022 portando nello spazio Lares-2 di ASI e inaugurando con successo l’ingresso nel mercato dei lanciatori europei.

Il 21 dicembre 2022 un’anomalia al secondo stadio del Vega C porta alla perdita della seconda missione e dei due carichi Pléiades Neo 5 e 6.

La missione VV25 del 5 dicembre 2024 sigla il ritorno al successo del Vega C lanciando Sentinel-1C di Copernicus realizzato da Thales Alenia Space Italia.

Il 4° volo VV26 del 29 aprile 2025 riconferma l’affidabilità del Vega C lanciando il satellite Biomass di Esa che monitora la biomassa delle foreste.

VV27, quinta missione del 26 luglio 2025, mostra la precisione orbitale del Vega C: lo stadio superiore AVUM+ posiziona MicroCarb e 4 satelliti CO3D su 2 orbite.

Il 6° volo di Vega C a fine 2025 immette in orbita Kompsat-7 di Kari, satellite dedicato all’osservazione della penisola coreana.

Con 7 successi su 8 voli in 4 anni, Vega C si conferma così un razzo affidabile e flessibile per l’Europa e simbolo della leadership italiana.