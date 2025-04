👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

È partita stamattina, 8 aprile alle 7.47 ora italiana, la missione Soyuz MS-27 dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan.

A bordo della navicella, diretta verso la Stazione Spaziale Internazionale, due astronauti di Roscosmos, l’agenzia spaziale russa Sergey Ryzhikov e Alexey Zubritsky e Jonny Kim della Nasa.

L’attracco è previsto quando in Italia saranno le 11.03. La Soyuz si aggancerà al modulo russo Prichal e i tre membri dell’equipaggio si uniranno agli astronauti della Soyuz MS-26 e Crew-10.

Durante il passaggio di consegne, la casa orbitante ospiterà 10 astronauti, fino alla fine della Expedition-72. Il 20 aprile la Soyuz MS-26 dovrebbe sganciarsi dalla Iss dando inizio alla Expedition-73.

Sergey Ryzhikov, al suo terzo volo nello spazio, è al comando della missione in viaggio per la Stazione Spaziale. Selezionato da Roscosmos nell’ottobre 2006, si è addestrato in Sardegna insieme agli astronauti dell’Agenzia spaziale europea e della Nasa, durante la prima edizione della missione Esa Caves nel 2011. Ryzhikov è stato parte dell’equipaggio della Iss durante l’Expedition-64. Alexey Zubritsk, selezionato nel 2018, è al suo primo volo spaziale ed è uno dei due ingegneri di volo. Jonny Kim, astronauta dal 2017, è il secondo ingegnere della Soyuz MS-27 e fa parte dei 17 astronauti selezionati per il programma Artemis.

Immagine di copertina: lancio della missione Soyuz MS-27 dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan – Crediti: Nasa