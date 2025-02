👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

La Nasa ha deciso insieme a Space X di usare la capsula Crew Dragon Endurance per la prossima missione ‘Crew-10’, invece del nuovo modello in fase di completamento.

La scelta di servirsi ancora del vecchio veicolo è stata fatta per evitare ulteriori ritardi della partenza, prevista inizialmente per questi giorni ma poi posticipata di un mese proprio per dare il tempo a SpaceX di ultimare la nuova capsula.

L’azienda spaziale di Elon Musk però ha bisogno ancora di altro tempo, mentre la partenza di Crew-10 non è più rinviabile.

Da qui la scelta di utilizzare ancora una volta la Crew Dragon Endurance, che porterà sulla Stazione Spaziale il nuovo equipaggio composto dalla comandante Anne McClain, dalla pilota Nichole Ayers, ambedue della Nasa, e dagli specialisti di missione Takuya Onishi dell’agenzia spaziale giapponese Jaxa e Kirill Peskov, cosmonauta della Roscosmos.

Partire appena possibile è importante soprattutto per riportare sulla Terra gli astronauti Suni Williams e Butch Wilmore, giunti a giugno scorso per restare appena otto giorni sulla Stazione Spaziale Internazionale ma poi, per problemi di sicurezza della navetta Boeing Starliner, che avrebbe dovuto riportarli a casa, sono rimasti bloccati in orbita bassa per oltre otto mesi.

L’arrivo ormai imminente di Crew-10, e cioè della settantatreesima missione di lunga durata sulla Stazione Spaziale, segna anche il ritorno a casa dell’astronauta Nasa Nick Hague e del cosmonauta di Roscosmos Aleksandr Gorbunov, che sono parte dell’equipaggio numero nove che ha operato sulla Stazione nei mesi passati.

La nuova Crew Dragon, ancora in fase di ultimazione, dovrebbe essere utilizzata anche per l’imminente partenza della missione ‘Ax-4‘, che porterà sulla Stazione Spaziale quattro astronauti di varie nazioni per un soggiorno di due settimane.

Contrariamente a quanto deciso dalla Nasa per la partenza di Crew-10, per Ax 4 al momento non sono stati annunciati ritardi o cambi di navetta.

Foto: L’equipaggio della missione Crew-10 (chiamata anche Expedition 73), in procinto di partire per la Stazione Spaziale Internazionale. Da sinistra: Kirill Peskov, Nichole Ayers, Anne McClain, Takuya Onishi

Crediti: Nasa

Musica video: ‘Global Tech News’ – MusicinMedia