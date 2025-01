I due satelliti della missione indiana SpaDex tenteranno una manovra di docking il 9 gennaio. La missione ha lo scopo di dimostrare l’efficacia del sistema di attracco automatico che sarà utilizzato per i veicoli spaziali in orbita intorno alla Terra e alla Luna. SpaDex è stata lanciata il 30 dicembre e l’aggancio era inizialmente previsto per il 6 gennaio. Tuttavia l’agenzia spaziale indiana ha rinviato il rendez-vous per effettuare ulteriori verifiche. Nel dettaglio i due satelliti Chaser e Target, ciascuno del peso di 220 chili, tenteranno la manovra a circa 467 chilometri sopra la Terra. L’Isro sta testando anche altre tecnologie per una sua futura stazione spaziale nell’ambito della missione SpaDeX. Il razzo vettore Polar Satellite Launch Vehicle che ha lanciato i due satelliti ha trasportato anche una serie di altri esperimenti su una piattaforma chiamata Poem-4. Tra questi, vi è un piccolo braccio robotico simile al Canadarm2, già operativo sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Crediti foto: Isro