👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

L’equipaggio della missione Fram2 ha inviato le prime spettacolari immagini delle zone polari riprese dall’orbita bassa. Attraverso il portellone posto in cima alla navetta Crew Dragon Resilience di SpaceX, gli astronauti hanno potuto ammirare le immense distese di ghiaccio che coprono le regioni più remote e ostili del nostro pianeta.

E’ la prima volta che gli esseri umani sorvolano la Terra percorrendo un’orbita polare, una rotta utilizzata fino a oggi soltanto dai satelliti meteorologici e osservativi.

Partita solo pochi giorni fa a bordo di un razzo Falcon 9, che ha impiegato una decina di minuti per raggiungere l’orbita bassa e rilasciare la navetta, Fram2 è una missione privata di breve durata, interamente finanziata dall’imprenditore e magnate cinese delle criptovalute Chun Wang e gestita interamente da SpaceX.

Wang è a bordo in veste di comandante della missione insieme ad altri tre astronauti: Jannike Jane Mikkelsen, filmaker norvegese e comandante del veicolo; Rabea Rogge, ingegnere e scienziata tedesca qui con il ruolo di pilota; Eric Philips, un esperto delle calotte polari che oltre ad essere specialista di missione è anche responsabile medico.

Il nome Fram2 è stato scelto per celebrare la storica nave norvegese Fram, che agli inizi del ventesimo secolo venne ampiamente usata per esplorare l’Artico e l’Antartide. Durante il volo sono previsti ventidue esperimenti scientifici, tra questi anche il tentativo di far crescere in microgravità dei funghi Pleurotus Ostreatus , una tra le specie più coltivate al mondo, nota in italia come ‘Orecchioni’, e le prime scansioni a raggi x fatte in orbita.

La missione Fram2 resterà in orbita bassa ancora per qualche giorno, poi verrà impostata una rotta per l’ammaraggio nelle acque dell’Oceano Pacifico, in accordo con le nuove direttive di SpaceX che non utilizzerà più la zona di Atlantico al largo della Florida per minimizzare i rischi di caduta dei detriti sui centri abitati.



Immagine: Un ricostruzione artistica della navetta Dragon di SpaceX in orbita sopra la Terra

Crediti musiche: HaumeaX27sOrbit – Primal House Music