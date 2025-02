👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Proseguono le manovre del lander Blue Ghost per impostare la rotta ottimale in vista del prossimo atterraggio sulla Luna. Poche ore fa ha acceso i motori per 3 minuti e 18 secondi, in posizione retrograda, riducendo l’eccentricità per stringere l’orbita intorno al nostro satellite. Nelle prossime due settimane sono previste altre piccole correzioni e frenate per renderla sempre meno ellittica, finché non diverrà perfettamente circolare e ancora più vicina alla superficie.

L’accensione dei motori per la frenata è avvenuta mentre il lander si trovava sopra il versante nascosto della Luna per cui, una volta conclusa la manovra, si è sfruttata la posizione privilegiata per riprendere la superficie ricca di crateri e meno conosciuta del nostro satellite, da un’altitudine di 120 chilometri.

A seguito della nuova traiettoria orbitale, molto più vicina alla superficie lunare, le comunicazioni con la Terra saranno impossibili quando il lander si trova sul lato nascosto della Luna, a causa della schermatura del satellite stesso, per cui è stata impostata una nuova tabella oraria per le comunicazioni, che da ora possono avvenire soltanto quando il lander si trova sul versante lunare più vicino alla Terra.

Il controllo missione dovrà sfruttare queste finestre in cui c’è segnale per scaricare i dati raccolti, fornire le istruzioni per eventuali manovre o attività di raccolta dati, ma soprattutto impostare tutti i parametri necessari per l’atterraggio, che al momento resta confermato per il 2 marzo.

Blue Ghost, che fa parte del programma Commercial Lunar Payload Services della Nasa, ha a bordo 10 esperimenti scientifici e tecnologici. Tra questi c’è Lugre, un innovativo ricevitore di navigazione satellitare, frutto della collaborazione tra l’Agenzia Spaziale Italiana e la Nasa e sviluppato da Qascom con il supporto scientifico del Politecnico di Torino.

