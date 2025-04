Urano è passato davanti a una stella distante circa 400 anni luce dalla Terra. Il raro evento di occultazione stellare, avvenuto lo scorso 7 aprile, è stato l’occasione per approfondire la conoscenza dell’atmosfera del settimo pianeta del Sistema Solare, dei suoi 13 anelli conosciuti e dell’orbita precisa del pianeta attorno al Sole. Nell’ambito della missione Uranus Stellar Occultation Campaign 2025, un gruppo internazionale composto da più di 30 astronomi e 18 osservatori ha seguito questo allineamento. I dati raccolti permettono, in particolare, di determinare la composizione della stratosfera di Urano, di capire come il pianeta sia cambiato negli ultimi 30 anni e come funzioni oggi la sua atmosfera.

Quando Urano ha iniziato a occultare la stella, la sua atmosfera ha rifratto la luce stellare, facendo apparire la stella sempre più fioca fino a farla scomparire alla vista. L’effetto inverso è avvenuto alla fine dell’occultazione, quando la luce della stella, non più ostacolata dal pianeta, è tornata a brillare. Misurando quest’attenuazione luminosa, o curva di luce, è possibile definire le proprietà atmosferiche di Urano, come temperatura, densità e pressione a varie altitudini.

L’evento – durato circa un’ora e visibile solo dal Nord America occidentale – si inserisce in un percorso di osservazioni che ha avuto inizio nel 1986 con Voyager 2: la prima e finora l’unica sonda della Nasa a sorvolare Urano, dieci anni prima dell’ultima brillante occultazione stellare del 1996. La prossima brillante occultazione avverrà nel 2031 e coinvolgerà una stella ancora più luminosa di quella osservata ad aprile: un’ulteriore opportunità d’analisi dell’atmosfera del gigante ghiacciato in vista di future esplorazioni.