Dimostrare che un gruppo di robot è in grado sulla Luna di collaborare per raccogliere dati senza ricevere comandi diretti dalla Terra. È la sfida che affronteranno tre piccoli rover dimostrativi realizzati dal Jet Propulsion Laboratory della Nasa nell’ambito del progetto Cadre.

Il trio di mini rover, esploratori robotici su ruote grandi ciascuno quanto una valigia, raggiungerà la superficie della Luna con la missione Im-3, la terza consegna lunare che Intuitive Machines fornirà alla Nasa nell’ambito dell’iniziativa Clps (Commercial Lunar Payload Services).

Con un lancio previsto entro l’inizio del 2026, i rover hanno da poco superato gli ultimi test in preparazione del viaggio e ora sono stati impacchettati e spediti per raggiungere il lander Nova-C che li porterà a destinazione.

Una volta allunati, i rover a energia solare si dirigeranno verso la regione di Reiner Gamma, sul bordo occidentale del lato visibile della Luna. Qui effettueranno esperimenti per circa un giorno lunare, ossia l’equivalente di 14 giorni terrestri.

I rover utilizzeranno le loro fotocamere e i radar di penetrazione del suolo per inviare immagini della superficie e del sottosuolo lunare, testando al contempo il nuovo software che consente loro di lavorare insieme in modo autonomo.

Tra i test effettuati negli scorsi mesi, i tre mini rover hanno superato un percorso a ostacoli grazie alla loro collaborazione: quando incontrano un ostacolo come un masso o un pendio ripido, il loro software permette ai rover di comunicare tra loro, condividendo mappe e formulando il percorso migliore da seguire.

Una volta giunti a Houston presso le strutture di Intuitive Machines, l’ultimo passo prima della loro partenza verso la Luna rimarrà l’integrazione dei rover e delle telecamere di monitoraggio al lander Nova-C.

Il successo dei tre rover di Cadre sulla Luna potrebbe aprire la strada a potenziali missioni future con squadre di robot autonomi a supporto degli astronauti delle missioni destinate alla superficie lunare.

Immagine in evidenza: tecnici del Jpl spostano uno dei piccoli rover lunari del progetto Cadre per prepararlo per il trasporto allo stabilimento Intuitive Machines di Houston. Crediti: Nasa/Jpl-Caltech.