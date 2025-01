👉 Seguici anche sul nostro canale WhatsApp! 🚀

Logistica, mobilità, stoccaggio di materiali e gestione dei rifiuti: sono queste le principali attività al centro degli studi che dovranno portare allo sviluppo di una serie di servizi essenziali per i futuri esploratori lunari del programma Artemis.

La Nasa, infatti, ha appena assegnato dei contratti per questo filone di ricerca a nove aziende aerospaziali, per un valore complessivo di 24 milioni di dollari. L’ente americano ha effettuato la procedura tramite il sistema NextStep2 (Next Space Technologies for Exploration Partnerships-2), uno strumento contrattuale utilizzato per una vasta gamma di attività, che vanno dal supporto alle stazioni spaziali commerciali ai sistemi di allunaggio per i lander del programma Artemis.

Le nove aziende selezionate sono Blue Origin, Intuitive Machines, Leidos, Lockheed Martin, Mda Space, Moonprint, Pratt Miller Defense, Sierra Space e Special Aerospace Services; gli studi, da concludere entro un anno, serviranno a colmare le lacune individuate nell’architettura del programma Moon To Mars della Nasa. L’intera struttura infatti presentava carenze soprattutto sui sistemi di logistica di superficie e su quelli di mobilità automatica. Una parte degli studi sarà dedicata alla gestione dei rifiuti per far sì che il ritorno degli esseri umani sulla Luna sia improntato alla sostenibilità.

«Questi contratti sono il catalizzatore per lo sviluppo di competenze fondamentali per le missioni Artemis e le esigenze quotidiane degli astronauti nell’esplorazione a lungo termine sulla superficie lunare – ha dichiarato Nujoud Merancy, vice amministratrice associata dello Strategy and Architecture Office della Nasa – La forte risposta alla nostra richiesta di proposte è una testimonianza dell’interesse verso l’esplorazione umana e verso la crescente deep-space economy. Questo è un passo importante verso un ritorno sostenibile sulla Luna che, insieme ai nostri partner commerciali, porterà all’innovazione e amplierà le nostre conoscenze per le future missioni lunari, guardando verso Marte».

In alto: elaborazione artistica di un habitat lunare (Crediti: Nasa)