Missione compiuta per il New Glenn: il primo razzo riutilizzabile di Blue Origin è volato oggi con successo per la prima volta nello spazio.

La missione Ng-1 è decollata alle 8:03 ora italiana dalla Space Force Station di Cape Canaveral, in Florida.

Come i veterani Falcon 9 e Falcon Heavy di SpaceX, anche il New Glenn di Blue Origin ha un primo stadio riutilizzabile, in grado di scendere autonomamente verso una nave di recupero in mare aperto.

Proprio le condizioni avverse previste in mare avevano bloccato finora il suo debutto, inizialmente atteso per il 10 gennaio.

Successivamente, il 13 gennaio, un problema al sottosistema del razzo ha lasciato il New Glenn sulla rampa di lancio nel primo vero tentativo di decollo. Inconveniente risolto come dimostra il volo di successo di questa mattina.

Circa 3 minuti e 15 secondi dopo il lift off è avvenuta la separazione dei due stadi. 4 minuti più tardi, il primo stadio ha acceso i suoi motori iniziando così le manovre di rientro. Il primo tentativo di recupero nella storia di Blue Origin si è concluso però con la perdita del booster, che non ha raggiunto la chiatta nell’oceano Atlantico.

Il secondo stadio, invece, è riuscito a completare la sua missione, portando in orbita con successo il carico utile ad esso agganciato, il Blue Ring Pathfinder, risultato operativo e in buone condizioni come previsto.

Per l’azienda di Jeff Bezos inizia quindi quasi alla perfezione la nuova avventura del New Glenn, razzo alto 98 metri, selezionato da Nasa per portare sulla Luna i lander Blue Moon Mark 1 e Mark 2 nelle future missioni del programma Artemis.