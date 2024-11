Si chiama Haolong ed è il nuovo shuttle riutilizzabile per il trasporto di carichi da e verso la stazione spaziale cinese Tiangong. Facendo eco ai precedenti passi mossi dalla Nasa, la Cina intende promuovere opzioni a basso costo per riportare a terra esperimenti e altri carichi. Haolong, scelto fra due progetti selezionati in seguito a una call progettuale lanciata dall’agenzia spaziale cinese per il volo umano, risponde a queste richieste.

Ora in fase di test, il nuovo cargo-shuttle è lungo 10 metri e largo 8, con un peso inferiore alla metà di Tianzhou, la capsula attualmente in uso, che può arrivare a 14.000 chilogrammi. A differenza di quest’ultima, che al rientro dalla stazione spaziale si disintegra nell’atmosfera terrestre, Haolong eseguirà un atterraggio su una pista aeroportuale.

Anche il suo aspetto ricorda quello di un aeromobile: con una fusoliera dal muso arrotondato e grandi ali a delta inclinate all’indietro, combina le caratteristiche sia dei veicoli spaziali che degli aerei. Una volta lanciato in orbita con un razzo, Haolong si aggancerà alla stazione Tiangong, consentendo agli astronauti di raccogliere o riporre carico. Completato il trasporto, eseguirà le manovre di rientro in atmosfera, atterrando orizzontalmente sulla pista designata.