La preoccupazione per lo scioglimento delle calotte polari, i complessi di ghiaccio alla base del sistema climatico terrestre, ha unito Esa e Nasa in uno studio più approfondito del fenomeno.

Dati ancora più attendibili sui mutamenti della calotta glaciale della Groenlandia sono stati ricavati dalle indagini congiunte delle missioni CryoSat di Esa e IceSat-2 di Nasa.

Gli altimetri dei due satelliti utilizzano tecnologie diverse per misurare l’altitudine della superficie terrestre, rendendo così le missioni altamente complementari. Mentre CryoSat utilizza un sistema radar, il cui segnale passa, quindi, attraverso le nuvole e il ghiaccio, IceSat-2 adopera il laser, che riflette dalla superficie, ma non rileva in presenza di nuvole.

In un nuovo studio, pubblicato su Geophysical Research Letters, gli scienziati del Centre for Polar Observation and Modelling (Cpom) del Regno Unito mostrano che le due missioni forniscono un quadro coerente sui cambiamenti in atto in Groenlandia, confermando così che la combinazione dei loro dati porta a una stima più affidabile sulla perdita di ghiaccio.

Regolando l’orbita di CryoSat per sincronizzarla con IceSat-2, l’Esa ha consentito la raccolta quasi simultanea di dati radar e laser sulle stesse regioni a partire dal 2020. Questo allineamento consente agli scienziati di misurare la profondità della neve dallo spazio e offrire una precisione senza precedenti nel tracciamento dello spessore del ghiaccio marino e terrestre.

Tra il 2010 e il 2023, la calotta glaciale della Groenlandia si è assottigliata in media di 1,2 metri. In alcune zone, però, si è raggiunto un picco di assottigliamento di 75 metri.

Lo scioglimento dei ghiacci della Groenlandia ha anche effetti profondi sulla circolazione oceanica globale e sui modelli meteorologici. Questi cambiamenti hanno impatti enormi sugli ecosistemi e sullo stile di vita delle popolazioni. La disponibilità di dati accurati e aggiornati sui cambiamenti della calotta glaciale sarà fondamentale per aiutarci a prepararci e ad adattarci agli impatti del cambiamento climatico.

Immagine in evidenza: Ghiacciaio Jakobshavn in Groenlandia – Crediti: Esa

Video all’interno dell’articolo: cambiamenti dei ghiacciai della Groenlandia – Crediti: Esa