Perseverance finalmente è arrivato in cima al cratere Jezero. Ci sono voluti tre mesi e mezzo per scalarne il bordo. Il rover della Nasa ha percorso un tragitto di 500 metri con una pendenza del 20 percento, durante il quale si è fermato più volte per le osservazioni scientifiche. Un’impresa sicuramente difficile, in cui gli ingegneri hanno dovuto sviluppare approcci innovativi per fronteggiare il territorio più complesso da quando Perseverance è atterrato su Marte nel 2021.

Ora il rover è pronto per la sua quinta campagna osservativa. Il percorso sarà sicuramente più semplice, ma la regione è diversa da qualsiasi altra che abbia mai esplorato prima.

Nei prossimi 6,4 chilometri il rover si soffermerà su quattro siti di enorme interesse geologico. La cima del cratere infatti è composta da rocce che provenivano dal sottosuolo marziano e che sono state scaraventate in alto dopo l’impatto con il meteorite che ha creato l’avvallamento. Perseverance scenderà dalla collina per raggiungere le pianure oltre il bordo di Jezero. Secondo i ricercatori, ogni strato che osserverà rappresenta una pagina del libro della storia marziana.

Immagine in evidenza: Perseverance sul bordo del cratere Jezero – Credit: Nasa