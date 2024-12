I ricercatori della Nasa hanno scoperto nuove comete oscure. Questi oggetti celesti sembrano asteroidi, ma si comportano come comete e sono visibili in due varianti.

La prima cometa oscura, è stata segnalata meno di due anni fa. Poco dopo, ne sono stati trovate altre sei. In un nuovo articolo, i ricercatori annunciano ora la scoperta di altre sette comete oscure e scoprono che rientrano in due popolazioni distinte: quelle più grandi che risiedono nel sistema solare esterno e quelle più piccole nel sistema solare interno, con vari altri tratti che le distinguono.

I risultati sono stati pubblicati negli atti della National Academy of Sciences.

Gli scienziati hanno capito dell’esistenza di comete oscure quando hanno notato in uno studio del marzo 2016 che la traiettoria dell’asteroide 2003 Rm si era spostata leggermente dalla sua orbita prevista. Questa deviazione non può essere spiegata dalle tipiche accelerazioni degli asteroidi, come la piccola accelerazione nota come effetto Yarkovsky.

«Quando si vede questo tipo di perturbazione su un oggetto celeste, di solito significa che si tratta di una cometa, con materiale volatile che fuoriesce dalla sua superficie dandogli una piccola spinta – ha detto il coautore dello studio Davide Farnocchia del Jet Propulsion Laboratory della Nasa nel sud della California – Ma per quanto ci abbiamo provato, non siamo riusciti a trovare alcun segno della coda di una cometa. Sembrava un asteroide qualsiasi, solo un puntino di luce. Così, per un breve periodo, abbiamo avuto questo strano oggetto celeste che non riuscivamo a capire completamente».

Farnocchia e la comunità astronomica non hanno dovuto aspettare molto per scoprire un altro pezzo del puzzle. L’anno successivo, nel 2017, un telescopio sponsorizzato dalla Nasa ha scoperto il primo oggetto celeste documentato della storia che ha avuto origine al di fuori del nostro sistema solare, chiamato 1I/2017 U1 (‘Oumuamua), che è apparso come un singolo punto di luce, come un asteroide, ma la sua traiettoria è cambiata come se stesse degassando materiale volatile dalla sua superficie, come una cometa.

Fino al 2023, i ricercatori avevano identificato sette oggetti del sistema solare che sembravano asteroidi, ma si comportavano come comete. Questo è stato sufficiente perché la comunità astronomica conferisse loro la definizione di ‘comete oscure’. Ora, con la scoperta di altri sette di questi oggetti, i ricercatori si sono posti una serie di nuove domande.

«Abbiamo un numero abbastanza grande di comete oscure da poter iniziare a chiederci se c’è qualcosa che le differenzi tra loro – ha affermato Darryl Seligman, un borsista post-dottorato presso il dipartimento di Fisica della Michigan State University, East Lansing, e autore principale del nuovo articolo – Analizzando la riflettività o albedo, e le orbite, abbiamo scoperto che il nostro sistema solare contiene due diversi tipi di comete oscure».

Gli autori dello studio hanno scoperto che un tipo, che chiamano comete oscure esterne, ha caratteristiche simili alle comete della famiglia di Giove: hanno orbite altamente eccentriche (o ellittiche) e sono sul lato più grande (centinaia di metri o più di diametro).

Il secondo gruppo, le comete scure interne, risiedono nel sistema solare interno (che comprende Mercurio, Venere, Terra e Marte), viaggiano in orbite quasi circolari e si trovano sul lato più piccolo (decine di metri o meno di diametro).

Come molte scoperte astronomiche, la ricerca di Seligman e Farnocchia non solo estende la nostra conoscenza delle comete oscure, ma solleva anche diverse domande aggiuntive: dove hanno avuto origine le comete oscure? Quali sono le cause della loro accelerazione anomala? Potrebbero contenere ghiaccio?

«Le comete oscure sono una nuova potenziale fonte di conoscenza su come sulla Terra si sia sviluppata la vita – ha detto Seligman – Inoltre, più sappiamo su di loro, meglio possiamo capire il loro ruolo nell’origine del nostro pianeta».

Nell’immagine in alto l’oggetto interstellare 1I/2017 U1 (‘Oumuamua). (Crediti: European Southern Observatory / M. Kornmesse; Nasa)