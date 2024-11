In quali discipline scientifiche Sir Isaac Newton non si è applicato? Una vita votata alla ricerca, un’intera esistenza immolata sull’altare della logica, dell’intuizione. Un genio, davvero, capace di attraversare tutti i campi dello scibile ottenendo sempre risultati eccellenti, innovativi, addirittura rivoluzionari.

A Isaac Newton è dedicata la quarta puntata di di Su la Testa, il podcast dell’Agenzia spaziale italiana che racconta i personaggi e le imprese della grande avventura dello spazio. La serie è disponibile anche in inglese con il titolo Look up e la cadenza di uscita è bisettimanale.

Ascolta “Sir Isaac Newton, e luce fu” su Spreaker.