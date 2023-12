Si aprono le porte del New Space Economy forum, l’appuntamento annuale organizzato da Fiera di Roma e Fondazione Amaldi dedicato agli impatti economici del settore spaziale. Dal 5 al 7 dicembre i rappresentanti delle agenzie spaziali, delle grandi aziende, delle PMI e del mondo accademico, si ritroveranno per discutere delle potenzialità dell’economia del sistema spaziale e delle opportunità di business a livello nazionale e internazionale.

La prima giornata del forum ha preso il via questa mattina con i saluti istituzionali del Ministro delle Imprese e del Made in Italy con delega alle politiche spaziali e aerospaziali Adolfo Urso, del presidente della Fondazione Amaldi, Alberto Tuozzi e della vicepresidente dell’Asi, Elda Turco Bulgherini.

L’Asi è presente al forum con il proprio stand e attraverso la partecipazione a conferenze e tavole rotonde che avranno come tema l’osservazione della Terra, lo space weather, le missioni sulla Luna e le telecomunicazioni.

Il 6 e 7 dicembre Giorgio Licciardi e Maria Libera Battagliere, capo dell’ufficio Downstream e Servizi Applicativi dell’ASI parteciperanno alla tavola rotonda ‘From the EU Recovery Plan New Earth Observation Services for the Central Government’ in cui si parlerà della costellazione europea Iride, che verrà realizzata in Italia e sarà completata entro il 2026 sotto la gestione dell’Esa con il supporto dell’Agenzia Spaziale Italiana.

A seguire Enrico Cavallini, responsabile dell’unità trasporto spaziale e in orbit servicing e Augusto Cramarossa, responsabile dell’unità coordinamento area strategica interverranno alla conferenza “Emerging players in European Launch Industry and the challenge with USA and China”.

Le opportunità fornite dallo sfruttamento delle risorse lunari, saranno al centro dell’incontro “Moon opportunities“ che vedrà la partecipazione del direttore della scienza e ricerca di Asi, Mario Cosmo e di Immacolata Donnarumma, ricercatrice ASI.

Infine Marco Stangalini, ricercatore Asi, parlerà di space weather nel corso di un panel dedicato a questo settore.