Ha completato con successo la manovra di correzione Tcm1 la sonda marziana degli Emirati Arabi, Hope, che continua il suo viaggio verso Marte dove arriverà all’inizio del prossimo anno. Ad annunciarlo è l’agenzia spaziale emiratina: la sua prima manovra di correzione della traiettoria era una pietra miliare per la missione.

La manovra, infatti, segna la prima accensione dei sei propulsori Delta-V della sonda Mars Hope, che sono stati avviati per la prima correzione di rotta che ora vedrà la sonda puntare direttamente sulla sua orbita di Marte. «Tcm1 è stato un momento importante per noi, non solo perché è la prima volta che utilizziamo i propulsori Delta-V del veicolo spaziale, ma anche perché definisce il nostro percorso per raggiungere Marte», ha affermato il direttore del progetto Emm Omran Sharaf. «La speranza ha superato le nostre aspettative ed è ora sull’obiettivo di raggiungere il suo Mars Orbit Insertion (MOI), richiedendo meno aggiustamenti al suo corso di quanto avevamo inizialmente pianificato»

Dopo il successo del lancio dal Centro spaziale di Tanegashima nel sud-ovest del Giappone il 20 luglio, la sonda Mars Hope effettuerà circa 7 Tcm nel suo viaggio di 493 milioni di Km verso Marte. Le prestazioni del lanciatore e del veicolo spaziale durante la fase di lancio e le prime operazioni (Leop) hanno raggiunto una traiettoria straordinariamente precisa.

Al fine di soddisfare i protocolli di protezione planetaria, Marte e altre missioni planetarie vengono in genere lanciate su una traiettoria di volo iniziale che ha lo scopo di ‘mancare’ l’obiettivo della missione fino a quando i test non hanno confermato che il veicolo spaziale sta funzionando nominalmente, mitigando così la possibilità di un incidente non pianificato sulla superficie planetaria e conseguente potenziale contaminazione con agenti patogeni originari della Terra. Per questo e per ragioni di pianificazione del volo, le manovre di controllo della traiettoria vengono eseguite durante il volo.

Mars Hope è un veicolo spaziale completamente autonomo, che trasporta tre strumenti per misurare l’atmosfera di Marte. Con un peso di circa 1.350 kg e le dimensioni approssimative di un piccolo Suv, il veicolo spaziale è stato progettato e sviluppato da ingegneri Mbrsc che lavorano con partner accademici, tra cui Lasp presso l’Università del Colorado, Boulder; Arizona State University e l’Università della California, Berkeley.

La missione di Hope esplorerà l’atmosfera di Marte a livello globale, campionando sia i tempi giornalieri che quelli stagionali. Comprendere le atmosfere di altri pianeti, ci consente di comprendere meglio il nostro pianeta. La missione Emirates su Marte è stata sviluppata dal Centro spaziale Mohammed bin Rashid (MBRSC) in collaborazione con i suoi partner per il trasferimento delle conoscenze e finanziata dall’Agenzia spaziale degli Emirati Arabi Uniti.