A partire da sabato 25 luglio in edicola, fumetteria e nello Shop online della Bonelli Editori potrete trovare l’edizione 2020 di Nathan Never Magazine, dedicata al pianeta Marte.

Un albo ricco di fumetti e articoli, ulteriormente impreziosito (parole scritte sul sito della Bonelli) dalla collaborazione con ASI – Agenzia spaziale italiana, che ci presenta un interessante dossier sull’esplorazione scientifica del Pianeta Rosso. Per raccontarvi cosa potete trovare nelle 176 pagine dell’albo, propongono un’intervista al loro redattore capo centrale, il cui prezioso lavoro di collaborazione con Asi ha dato vita a più di un progetto, Luca Del Savio.

Il tema del magazine numero 6 di Nathan Never è infatti il risultato della stretta collaborazione tra l’Agenzia spaziale italiana e la casa editrice Bonelli che ha dato vita al volume Nathan Never e la Stazione spaziale internazionale, (c’è anche l’edizione albo a fumetti in edicola) con co-protagonista Luca Parmitano, comandante della Iss e protagonista della missione Beyond.

Alla prossima edizione di Lucca Comics and Games una nuova sorpresa targata Bonelli Editore e Agenzia spaziale italiana. Non mancate di esserci, ma prima non mancate di acquistare in edicola Nathan Never magazine, dal 25 luglio.

P.S. Quello non sono io, parola di Luca Del Savio