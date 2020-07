La sua massa è circa 34 miliardi di volte quella della nostra stella e divora l’equivalente di Sole al giorno. È il buco nero più affamato del cosmo, situato al centro del quasar più luminoso attualmente conosciuto, noto come SMSS J2157–3602, a circa 12 miliardi di anni luce da noi.

La sua scoperta risale al 2018, ma per la prima è stato possibile stabilire la sua grandezza e la sua espansione grazie ai ricercatori dell’Australian National University – lo stesso team che lo ha scovato la prima volta – attraverso i dati del Very Large Telescope dell’Eso in Cile.

Il buco nero supermassiccio è circa 8000 volte più grande di quello al centro della Via Lattea, che per raggiungere tali dimensioni dovrebbe divorare due terzi di tutte le stelle della nostra galassia.

«È come se vedessimo questo oggetto quando l’Universo aveva solo 1,2 miliardi di anni, meno del 10% della sua età attuale», ha commentato Christopher Onken, autore principale dello studio. «È il più grande buco nero risalente agli albori dell’Universo».

Come i buchi neri crescano così tanto e così rapidamente nell’Universo primordiale resta ancora un mistero. Il team ha affermato di essere alla ricerca di altri oggetti simili nella speranza che la loro scoperta possa fornire indizi utili a riguardo.

I risultati dello studio sono stati pubblicati su Royal Astronomical Society.