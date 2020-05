Il razzo Falcon 9 con a bordo la navetta Crew Dragon di SpaceX è stato posizionato sulla rampa di lancio 39A al Kennedy space center in Florida.

La missione Demo-2 partirà il prossimo 27 maggio, quando a bordo della Crew Dragon, i due astronauti americani Robert Behnken e Douglas Hurley saranno portati in orbita fino a raggiungere la Stazione spaziale internazionale. Sarà un momento storico, infatti, dopo 9 anni dall’ultimo volo dello Shuttle, verrà lanciata, dal suolo degli Stati Uniti, una navicella spaziale americana con a bordo equipaggio umano e, per la prima volta, sarà per mezzo di un vettore sviluppato da un’azienda privata.

