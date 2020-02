Crew Dragon si prepara a volare con equipaggio. Il Jonshon Space Center della Nasa ha rilasciato pochi giorni fa alcune immagini degli astronauti Bob Behnken e Doug Hurley durante l’addestramento in vista della missione con equipaggio, nota come Demo-2, che trasporterà gli astronauti sulla Stazione spaziale internazionale a bordo della capsula di SpaceX a partire da metà aprile. L’equipaggio sarà composto da sole tre persone, incluso Chris Cassidy della Nasa.

I piani originali per la Demo-2 prevedevano una permanenza sulla Iss relativamente breve, circa un paio di settimane. Negli ultimi mesi, però, i funzionari dell’agenzia hanno suggerito di estendere la missione ad alcuni mesi. L’equipaggio, così, avrà bisogno di un addestramento aggiuntivo, che includa anche la preparazione alle passeggiate nello spazio.

«La scorsa settimana la Nasa ha incluso l’addestramento Eva e sulla robotica, nonché nuovi test medici», ha dichiarato Hurley in un tweet. «La missione ci potrebbe offrire anche l’opportunità di svolgere attività extraveicolari che al momento potrebbero non essere programmate ma che potrebbero emergere in base ciò che accadrà a bordo».

L’addestramento aggiuntivo, necessario per una missione di lunga durata, potrebbe ritardare il lancio di Demo-2. Il Ceo di SpaceX Elon Musk ha dichiarato che la capsula Crew Dragon dovrebbe essere pronta nel primo trimestre dell’anno, ma aggiungendo le revisioni finali – attualmente in corso in Florida – e altre valutazioni la missione potrebbe slittare al secondo trimestre di quest’anno.