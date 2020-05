L’immagine ritrae la nave cargo Cygnus pochi istanti dopo il distacco dal braccio robotico Canadarm2, durante la fase di allontanamento dalla Iss a cui è rimasta agganciata 83 giorni.

Partita lo scorso 15 febbraio da Wallops Island, in Virginia, l’astronave da carico Cygnus di Northrop Grumman – espressione dell’eccellenza dell’industria italiana nel campo dei moduli spaziali – ha portato a bordo della Stazione spaziale internazionale 3200 chilogrammi di materiale, tra rifornimenti e nuovi esperimenti.

Il Cigno brucerà nell’atmosfera in direzione dell’oceano Pacifico il prossimo 29 maggio, ma in questi giorni si svolgerà la seconda parte della sua missione, che vedrà la capsula in orbita intorno alla Terra, posizionata su un’altitudine maggiore rispetto la Stazione spaziale internazionale. A bordo, il laboratorio della navetta Saffire-IV o Spacecraft fire experiment- IV, ultimo di una serie di esperimenti realizzati per studiare il comportamento del fuoco in condizione di microgravità, al fine di comprendere in che modo i materiali delle tute degli astronauti e delle navicelle propagano le fiamme nello spazio. Informazioni che saranno di grande utilità per lo sviluppo dei futuri veicoli spaziali.