Inizia la missione scientifica del telescopio dell’Esa incaricato di caratterizzare gli esopianeti già scoperti e identificare i candidati più simili alla Terra.

Ne parliamo con Isabella Pagano direttrice dell’Inaf di Catania e responsabile scientifico in Italia per Cheops e Mario Salatti program manager di ASI per la strumentazione italiana della missione. Conducono Francesco Rea e Manuela Proietti

Appuntamento venerdì alle ore 12