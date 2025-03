Il razzo commerciale europeo Spectrum, progettato e gestito da Isar Aerospace, è decollato dallo spazioporto di Andøya, in Norvegia. Il volo, durato circa 30 secondi, ha segnato comunque un traguardo importante, dimostrando che il razzo è stato in grado di superare una delle fasi più complesse del trasporto spaziale: il liftoff.

Il test ha permesso di raccogliere i dati necessari in vista del prossimo volo. Spectrum è un razzo a due stadi alto 28 metri e con un diametro di 2 metri, dotato di dieci motori, progettato per trasportare carichi utili fino a 1000 kg in orbita terrestre bassa. Isar Aerospace, con sede in Germania, ne cura la realizzazione all’interno di strutture produttive all’avanguardia, basandosi su un processo di produzione interamente interno.