Missione USA in Italia & Agenzia Spaziale Italiana

invitano al quinto incontro della serie From Home to Space con

Eleonora Ammannito

Ricercatrice Planetologa

Alla scoperta di Marte, cosa sappiamo del pianeta rosso e cosa dobbiamo sapere per l’uomo su Marte

Giovedì, 16 aprile ore 15:00

per partecipare: https://ambasciatausa.it/FromHomeToSpace/



Il programma è interattivo e si svolgerà in italiano

Usando la funzione Q&A potete inviare quesiti a cui l’ospite risponderà in diretta

#nonmancate #iorestoacasa

Eleonora Ammannito si è laureata nel 2004 in Fisica presso l’università La Sapienza di Roma e ha ottenuto il dottorato di ricerca in Scienze e Tecnologie spaziali presso l’università di Padova nel 2007. Dopo aver lavorato presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica e l’Università della California Los Angeles, dal 2017 lavora presso l’Agenzia Spaziale Italiana come ricercatrice. Le sue attività di ricerca si focalizzano sullo studio delle proprietà delle superfici dei pianeti e dei corpi minori del Sistema Solare attraverso l’analisi di dati spettroscopici. E’ stata Co-Investigator della missione della NASA Dawn che ha esplorato i due oggetti più massivi della fascia degli asteroidi Vesta (2011-2012) e Cerere (2015-2018). Attualmente è project scientist per conto dell’Agenzia Spaziale Italiana di diversi spettrometri a bordo di sonde per esplorazione del Sistema Solare tra cui Ma_MISS su ExoMars.