I prossimi lanci in programma dalla base spaziale di Kourou, in Guyana Francese, dovranno attendere. La decisione arriva direttamente dal Centre Spatial Guyanais e da Arianespace, a seguito delle comunicazioni del Governo Francese volte a contrastare la diffusione del Covid-19.

Avio, azienda italiana leader nella propulsione aerospaziale, che garantisce l’accesso allo spazio con i lanciatori Vega e Ariane, ha comunicato di essere in costante contatto con le autorità locali in Guyana, per garantire le massime condizioni di sicurezza sia per il proprio personale collocato alla base che per il lanciatore Vega. Quest’ultimo è stato già integrato sulla rampa di lancio per il sedicesimo volo inizialmente previsto per la fine di marzo.

L’azienda aerospaziale ha comunicato, inoltre, di aver tempestivamente attuato una serie di misure di prevenzione al Covid-19 nei siti produttivi, per mitigare i potenziali rischi connessi allaprosecuzione delle attività industriali. A tal proposito, Avio ha siglato un accordo con le rappresentanze sindacali che prevede il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile per quelle attività che possono essere svolte da remoto o a distanza, incentivando ferie e congedi retribuiti.

Non resta che attendere che l’emergenza passi per poter così riprendere le attività di preparazione dei prossimi lanci.