Come tutte le grandi imprese, dopo il Klondike zio Paperone ha fiutato l’affaire della Space Economy. Se dragare pepite nella zona mineraria dello Yukon ha segnato il primo passo per raggiungere la leggendaria n° 1, prima pietra di un deposito stracolmo di dollari, lo Spazio e i suoi tesori si schiudono alla intraprendenza del papero più ricco del pianeta Terra. La scommessa della nuova economia non poteva sfuggire alla zampata palmata del miliardario e, del resto, la tecnologia del Centro Spaziale Paperolese si rivela sempre all’avanguardia, capace di trasportare paperi su Luna, Marte, asteroidi e a zonzo nello Spazio.

E’ una sfida all’ultimo asteroide quella che colora le pagine di un Topolino inedito, tutto da collezionare, in edicola dal 18 febbraio. L’ultima entusiasmante avventura paperolese, nata dalla penna originale e fantasiosa di Alessandro Sisti e dalla matita iconica di Francesco D’Ippolito, si colloca a metà strada nella trilogia che accomuna la famosa dinastia pennuta alla esplorazione spaziale di ultima generazione. Realizzata grazie alla collaborazione tra Panini Comics e l’Agenzia Spaziale Italiana, la storia a fumetti Zio Paperone e la corsa all’asteroide segue a ruota l’avventura Zio Paperone e la Luna d’occasione e doppia il capo in attesa di pubblicare il terzo ed ultimo numero che piomberà, addirittura, sul suolo marziano.

La tripletta a strisce mette su carta l’immaginario e le intenzioni degli attori pubblici e privati del settore spaziale per il prossimo decennio, prendendo spunto da una rinnovata spinta pionieristica verso lo Spazio e le sue risorse e da un piano lunare che mira a stabilire una presenza umana sostenibile sulla Luna, e intorno ad essa, entro il 2028. Con il varo di Artemis, il nuovo programma della Nasa, l’esplorazione della Luna e di Marte si intrecciano, poiché la Luna sarà un banco di prova per Marte e darà la possibilità di testare nuove tecnologie per avamposti autosufficienti al di fuori della Terra.

Un mezzo di comunicazione espressivo ed immediato come il fumetto è una forma d’arte di grande fascino e crea cultura. Non poteva quindi mancare l’imperdibile trilogia in nuvolette in cui i personaggi più pop e popolari affrontano sfide spaziali, dando vita ad avventure che stimolano curiosità e fanno avvicinare i lettori, grandi e piccoli, ai temi dell’astrofisica.