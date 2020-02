Avviato nel 2018 il programma HORTSPACE dell’Agenzia Spaziale Italiana e dell’Enea, aveva come obiettivo valutare le migliori condizioni ambientali di coltivazione per una serie di piante selezionate per la loro capacità di adattamento a condizioni ambientali estreme. Capacità essenziali in vista di future missioni di esplorazione umana dello spazio e anche con importanti ricadute a terra in settori quali la sostenibilità ambientale e le tecniche di agricoltura.