Quale rover ha percorso più chilometri sulla superficie di un altro mondo? Perseverance di Nasa, in testa dall’11 ottobre. Ecco la nuova classifica tra Luna e Marte.
- Perseverance – 45,22 km su Marte.
Operativo nel cratere Jezero dal 2021, scala la classifica grazie ad AutoNav, innovativo sistema di guida autonoma.
- Opportunity – 45,16 km su Marte.
Il rover Nasa esplora Meridiani Planum dal 2004 al 2018, superando di gran lunga la durata prevista della missione: 90 giorni.
- Lunokhod 2 – 39 km sulla Luna.
Nel 1973, il rover sovietico esplora il cratere Le Monnier in circa 4 mesi. Il suo record dura oltre quarant’anni.
- Curiosity – 38,15 km su Marte.
Operativo dal 2012 nel cratere Gale, il rover Nasa usa telecamere per evitare ostacoli e scegliere i percorsi più sicuri.
- Apollo 17 – 35,74 km sulla Luna.
Nel 1972, a bordo del rover lunare LRV Cernan e Schmitt percorrono la massima distanza mai coperta da astronauti sulla Luna.
- Apollo 15 – 27,8km sulla Luna.
Nel 1971, Apollo 15 inaugura il rover LRV con la prima guida umana su un altro mondo.
L’anno seguente, Apollo 16 percorre 27,1 km.
- Lunokhod 1 – 10,5 km sulla Luna.
Allunato nel 1970, il rover sovietico è il 1° veicolo teleguidato a esplorare la Luna per un periodo prolungato.
- Spirit – 7,7 km su Marte.
Il rover della Nasa atterra nel 2004 e perlustra Marte per oltre 5 anni: nel 2009 resta intrappolato nella sabbia.
- Sojourner – 100 metri su Marte.
Nel 1997, il rover Nasa è il primo veicolo a esplorare la superficie marziana, aprendo la strada alle missioni successive.
- 10. Yutu e Yutu 2 – 100 metri sulla Luna.
Il rover cinese Yutu alluna nel 2013. Nel 2019, Yutu 2 diventa il primo rover a esplorare il lato nascosto della Luna.