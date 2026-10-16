Scosso da violente vibrazioni, investito da un frastuono di 153 decibel, sottoposto a temperature che oscillano tra 75 gradi sopra lo zero e 100 sotto.

Non è ancora partito per la Luna, ma il Griffin-1 ha già affrontato durissime prove di resistenza.

Il lander lunare prodotto da Voyager Technologies ha superato quasi tre mesi di test ambientali presso il Jet Propulsion Laboratory della Nasa, in California, per verificare la sua capacità di sopportare le condizioni estreme del lancio, del viaggio nello Spazio e dell’allunaggio.

Gli ingegneri lo hanno fatto ruotare su una speciale piattaforma per studiarne la distribuzione della massa e il comportamento durante il movimento. In una camera anecoica hanno verificato che i suoi sistemi elettronici non interferiscano tra loro.

Poi le prove più impegnative: vibrazioni sempre più intense e un bombardamento acustico che riproduce il fragore del lancio.

Infine, ha trascorso due settimane nella storica camera termovuoto del Jpl. Qui Griffin-1 è stato sottoposto al vuoto e a temperature comprese tra 75 gradi sopra lo zero e 100 sotto, simulando le condizioni termiche estreme che incontrerà durante la missione.

Il lander partirà a bordo di un Falcon Heavy di SpaceX e trasporterà sulla superficie lunare oltre 455 chilogrammi di carico utile, tra cui il rover Flip di Astrolab, nell’ambito del programma commerciale Clps (Commercial Lunar Payload Services) della Nasa.

Il lancio è previsto entro la fine del 2026, la destinazione finale di Griffin-1 sarà la regione del cratere Nobile, vicino al Polo Sud della Luna, un’area di grande interesse scientifico per la possibile presenza di ghiaccio d’acqua.

CREDITS: Voyager Technologies, Nasa, Jpl, Astrolab

MUSIC: Astromode Tech Electro – Alex Grohl

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