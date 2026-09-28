Come fa una sonda spaziale che sta atterrando su un altro pianeta a individuare una zona sicura senza Gps e senza ricevere istruzioni dalla Terra?

Una delle tecnologie che lo rende possibile è la Terrain Relative Navigation, un sistema di navigazione autonoma basato sull’osservazione del terreno.

Che cos’è la Terrain Relative Navigation

La Terrain Relative Navigation è una tecnologia che permette a un veicolo spaziale di determinare la propria posizione confrontando ciò che vede durante la discesa verso il suolo con una mappa della superficie memorizzata a bordo.

È particolarmente importante perché, durante le fasi di atterraggio, il veicolo deve prendere decisioni in pochi secondi e non può dipendere dai comandi inviati dalla Terra.

Come funziona

Durante la discesa, una telecamera o un altro sensore del veicolo osserva continuamente il terreno sotto di sé.

Il computer di bordo analizza caratteristiche riconoscibili della superficie, come crateri, rocce e altre irregolarità, e le confronta con una mappa digitale già memorizzata.

In questo modo la sonda riesce a capire dove si trova e come si sta muovendo, correggendo autonomamente la propria traiettoria.

Il sistema può inoltre individuare aree considerate pericolose, come pendii troppo ripidi, grandi massi o crateri, e indirizzare il veicolo verso una zona più sicura.

Una tecnologia di questo tipo è stata utilizzata dalla Nasa durante l’atterraggio del rover Perseverance su Marte, nel 2021. Il sistema ha analizzato il terreno durante la discesa e ha permesso al rover di correggere autonomamente la traiettoria, evitando le aree considerate più pericolose all’interno del cratere Jezero.

Perché è importante

La Terrain Relative Navigation rende possibile atterrare in luoghi sempre più difficili e con maggiore precisione, anche quando il terreno presenta ostacoli o condizioni imprevedibili.

È una tecnologia fondamentale per l’esplorazione futura della Luna e di Marte: scegliere autonomamente dove mettere le ruote a terra in sicurezza può fare la differenza tra una missione di successo e una missione perduta.