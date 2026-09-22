Dopo oltre tre anni di viaggio, la sonda Juice (Jupiter Icy Moon Explorer) dell’Agenzia Spaziale Europea, lanciata nell’aprile 2023, torna a farci visita. Il 28 settembre 2026 passerà a circa 8640 chilometri dal nostro pianeta, per un incontro che la preparerà per un ultimo sorvolo della Terra, previsto nel gennaio 2029.

Grazie alla prossima manovra di assist gravitazionale, Juice imboccherà la traiettoria ottimale per raggiungere, nel 2031, la sua destinazione finale, Giove, e aumenterà la velocità di circa 3,5 km/s, risparmiando prezioso propellente.

Il flyby sarà anche un’importante occasione scientifica. Come già avvenuto durante il sorvolo Luna-Terra del 2024, i 10 strumenti scientifici di Juice, di cui 4 italiani, saranno attivi per osservare la Terra e il nostro satellite, raccogliendo dati utili per calibrare gli strumenti e preparare le future osservazioni del sistema gioviano.

La sonda attraverserà inoltre per diversi giorni la magnetocoda terrestre, la regione del campo magnetico che si estende dalla parte opposta rispetto al Sole e potrà raccogliere nuove informazioni sull’interazione tra la Terra e il vento solare. Anche la Luna sarà protagonista: la camera di navigazione di Juice punterà verso il suo orizzonte, acquisendo immagini utili a testare nuove tecniche di navigazione ottica.

Tutto questo è un assaggio della grande missione che attende Juice: studiare Giove e le sue grandi lune ghiacciate. Dopo l’arrivo nel 2031, Juice entrerà infine in orbita attorno a Ganimede nel 2034, diventando la prima sonda a orbitare attorno a una luna diversa da quella terrestre.