Per la prima volta Hubble e Webb sono stati utilizzati insieme per studiare gli oggetti transnettuniati (Tno), tra i più lontani del Sistema Solare.

Questi piccoli corpi deboli e ghiacciati orbitano attorno al Sole oltre l’orbita di Nettuno e sono dei relitti primordiali della formazione del Sistema solare.

I Tno sono dei planetesimi, ovvero mattoni fondamentali per la formazione planetaria, che non si sono mai aggregati e studiarli rivela le prime fasi della nascita dei pianeti.

Le osservazioni nell’infrarosso di Webb insieme a quelle nel visibile di Hubble hanno permesso ora di realizzare il censimento più approfondito dei Tno.

I Tno molto piccoli così individuati sono risultati meno numerosi del previsto. Webb ha però scoperto 27 nuovi mini Tno, di cui il più minuto ha un diametro di 5 km.

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