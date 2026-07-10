A giugno 2026 nel Mediterraneo si sono registrate anomalie della temperatura superficiale del mare fino a 8 °C in più rispetto alla media del periodo 1991-2020.

Gli aumenti più elevati si sono osservati al largo della costa meridionale francese, intorno alle isole di Corsica e Sardegna e attorno a tutta la penisola italiana.

A monitorare la temperatura superficiale del mare è il Servizio marino di Copernicus che valuta le condizioni oceaniche e i rischi per gli ecosistemi marini globali.

Temperature record si sono registrate inoltre nel Mar Baltico, al largo delle coste del Canada settentrionale, così come nell’Oceano Pacifico.

Le acque superficiali insolitamente calde rilevate nel Pacifico tropicale potrebbero essere i primi segnali dell’inizio di El Niño, fenomeno climatico e oceanico periodico.

El Niño può intensificare fenomeni estremi nel mondo come ondate di calore, siccità, piogge torrenziali e alluvioni, aggiungendosi agli effetti del riscaldamento climatico.

L’oceano scambia con l’atmosfera enormi quantità di calore: per questo un lieve riscaldamento delle sue acque può innescare effetti globali rilevanti.